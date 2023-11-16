Почему Google Pixel 9 Pro не сможет удивить производительностью

По последним данным, поисковый гигант планирует выпуск по-настоящему нового процессора Tensor G5 не ранее 2025 года.

Этот чип будет производиться по передовой технологии N3E компании TSMC, однако до его появления компания, по всей видимости, ограничится незначительным обновлением в лице Tensor G4.

Такой шаг, вероятно, связан с высокими затратами и техническими проблемами, из-за которых Google продолжит сотрудничество с Samsung.

В то время как конкуренты, такие как Apple и Qualcomm, активно развиваются, выпуская более мощные и эффективные процессоры, Google кажется отстающей в этой гонке. Новый Pixel 9 Pro, таким образом, может представлять собой лишь скромное улучшение по сравнению с предыдущими моделями, особенно в контексте сравнения чипсетов.