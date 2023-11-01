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18:45, 01 ноября 2023
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Почему греются флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro. Ответ дал глава компании

Смартфоны постоянно работают в ходе презентаций

Глава Xiaomi рассказал, почему флагманские телефоны греются во время презентаций. Портал MyDrivers привёл комментарий главы компании Xiaomi о сильном нагреве флагманских смартфонов компании.

Президент компании Лу Вейбинг рассказал, что флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro сильно нагреваются не из-за дефектов, а по причине длительной работы в ходе презентаций в магазинах. Вейбинг объяснил, что в магазинах флагманы размещаются на стендах для презентаций и постоянно включены.

Устройства постоянно работают с включённым экраном, запитываясь от сети. Глава компании отметил, что при таком рабочем сценарии ощутимый нагрев — вполне естественное явление.

Он также заверил пользователей, что на потребительские качества смартфонов это не влияет.

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