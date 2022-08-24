Почему iPhone 13 продолжили дешеветь в России вопреки санкциям

Показателен пример iPhone 13 Pro Max. Базовая версия смартфона на 128 ГБ с начала августа стала стоить почти на 20 тыс рублей дешевле прежнего. Падение заметно и на сером рынке — данная модификация iPhone 13 Pro Max на нём стоит около 80 тыс рублей.

По мнению специалистов, падение стоимости связано с несколькими факторами. В том числе и с укреплением курса рубля. Ещё корень снижения цены можно найти в успешном налаживании логистических цепочек российскими продавцами.