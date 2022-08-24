Почему iPhone 13 продолжили дешеветь в России вопреки санкциям

Почему iPhone 13 продолжили дешеветь в России вопреки санкциямНелогичная на первый взгляд ситуация имеет вполне адекватное объяснение
Показателен пример iPhone 13 Pro Max. Базовая версия смартфона на 128 ГБ с начала августа стала стоить почти на 20 тыс рублей дешевле прежнего. Падение заметно и на сером рынке — данная модификация iPhone 13 Pro Max на нём стоит около 80 тыс рублей.
По мнению специалистов, падение стоимости связано с несколькими факторами. В том числе и с укреплением курса рубля. Ещё корень снижения цены можно найти в успешном налаживании логистических цепочек российскими продавцами.
Импортёры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум.