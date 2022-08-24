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Почему iPhone 13 продолжили дешеветь в России вопреки санкциям

Нелогичная на первый взгляд ситуация имеет вполне адекватное объяснение
Несмотря на то, что Apple официально ушла из России, смартфоны бренда последнее время активно дешевеют. Так, например, лишь за последний месяц iPhone подешевели в среднем на 30%.
Почему iPhone 13 продолжили дешеветь в России вопреки санкциям

Показателен пример iPhone 13 Pro Max. Базовая версия смартфона на 128 ГБ с начала августа стала стоить почти на 20 тыс рублей дешевле прежнего. Падение заметно и на сером рынке — данная модификация iPhone 13 Pro Max на нём стоит около 80 тыс рублей.

По мнению специалистов, падение стоимости связано с несколькими факторами. В том числе и с укреплением курса рубля. Ещё корень снижения цены можно найти в успешном налаживании логистических цепочек российскими продавцами.

Импортёры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
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