Почему iPhone 15 будет продаваться лучше нынешних моделей

По мнению экспертов, основным фактором высоких продаж являются множественные обновления и аппаратные апгрейды, что само по себе привлечёт множество новых пользователей. К тому же на это может повлиять и массовая критика о схожести iPhone 14 и 13, а iPhone 15 должен быть концептуально новым.

Также аналитики считают, что успешные продажи iPhone 15 могут быть обусловлены тем, что порядка 25% нынешних владельцев iPhone не обновляли свои смартфоны более четырёх лет.

На фоне таких цифр, а также того факта, что в среднем смартфоны меняют раз в два-три года, у iPhone 15 есть все шансы на высокие продажи по сравнению с текущими моделями, а также с версиями предыдущих лет.