Почему iPhone может запускать вирус даже на выключенном смартфоне

В основу методики лёг режим пониженного энергопотребления (LPM). Находясь в нём, iPhone фактически является выключенным. Но в то же время часть микросхем продолжает работать.

Это нужно для работы карт Apple Pay и для того, чтобы пользователи могли обнаружить устройство в режиме пропажи.

И, как выяснилось, iPhone в данном состоянии продолжает вполне активно передавать данные по незащищённому каналу. И именно это, в теории, позволяет правильно написанному вирусу оставаться активным даже в случае выключения девайса.

Что интересно, учёные поделились своей находкой с Apple, но инженеры компании никак не отреагировали на их замечание.