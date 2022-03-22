Почему исчезновение «чёлки» в iPhone 14 Pro не увеличит полезную площадь экрана

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Почему исчезновение «чёлки» в iPhone 14 Pro не увеличит полезную площадь экранаИ это печально
В сети появились свежие инженерные рендеры новейшего iPhone 14 Pro. Благодаря ему мы узнали много полезных сведений об устройстве, в том числе его размеры и габариты.
Чертёж демонстрирует то, что отказ от чёлки не сильно повлияет на полезную площадь дисплея. Связано это с тем, что все необходимые датчики будут занимать примерно столько же места, просто расположатся они в одном овальном вырезе и одном круглом.
Напомним, что овальный вырез получат лишь старшие модели новенького iPhone 14. То же самое касается и новейших чипов Apple 16. Базовые варианты устройства получат Face ID, который впервые появился в линейке в далёком 2017 году — в iPhone X.