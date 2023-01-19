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07:05, 19 января 2023
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Почему люди по всему миру стали реже покупать смартфоны

Этому есть вполне логичные объяснения

Накануне в Сети появилась информация о том, что люди во всё мире стали реже покупать смартфоны. Теперь же эксперты попытались объяснить это необычное явление.

Почему люди по всему миру стали реже покупать смартфоны

Фото: Stuff TV

Так, есть мнение, что текущий спад — это лишь коррекция сверхспроса 2021 года. Тогда, из-за самоизоляции, общий интерес к гаджетам поднялся на рекордную высоту.

В случае со смартфонами и средней их продолжительностью владения в 2 года это означает, что рост продаж начнётся не ранее осени 2023 года. Но есть и ещё три причины, почему покупатели предпочитают выжидать, а не покупать смартфоны актуальных моделей.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

К этим причинам специалист «осадочек» в характеристиках смартфонов, несмотря на окончание дефицита полупроводников. В тех же смартфонах хоть и используются 50 Мп сенсоры, на деле же они менее качественные, чем предшествовавшие им 48-мегапиксельные решения.

Ещё одной причиной можно назвать не те новшества в характеристиках смартфонов бюджетного и среднего классов, которые ожидают покупатели. Не улучшает ситуацию и исчезновение из модельного ряда производителей так называемых «народных флагманов».

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