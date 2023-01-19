Почему люди по всему миру стали реже покупать смартфоны

К этим причинам специалист «осадочек» в характеристиках смартфонов, несмотря на окончание дефицита полупроводников. В тех же смартфонах хоть и используются 50 Мп сенсоры, на деле же они менее качественные, чем предшествовавшие им 48-мегапиксельные решения.

Ещё одной причиной можно назвать не те новшества в характеристиках смартфонов бюджетного и среднего классов, которые ожидают покупатели. Не улучшает ситуацию и исчезновение из модельного ряда производителей так называемых «народных флагманов».