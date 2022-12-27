Почему младший iPhone с большим экраном, 14 Plus, провалился в продажах

В частности, в отчёте идёт речь о неправильном позиционировании этой модели производителем. С самого начала Apple «не угадала» с ценой и конкуренцией.

Стартовая цена iPhone 14 Plus составляла около $899 на фоне отсутствия каких-либо выдающихся характеристик, не говоря уже об инновациях. При этом можно немного доплатить и получить iPhone 13 Pro Max, который обладает превосходящим функционалом.

На провал повлияли и известные продукты конкурентов: Google Pixel 7, флагманы Xiaomi, POCO, Redmi, Vivo, Huawei и других брендов, которые лучше, чем iPhone 14 Plus.

Отмечается, что самый активный конкурент — Google. Новый Pixel 7 Pro по многим параметрам превосходит iPhone 14 Plus. Этот смартфон получил качественный экран и не менее хорошую камеру.