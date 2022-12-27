Почему младший iPhone с большим экраном, 14 Plus, провалился в продажах

Почему младший iPhone с большим экраном, 14 Plus, провалился в продажахИз-за ошибок в позиционировании
iPhone 14 Plus провалился в продаже из-за ошибок Apple в позиционировании. Агентство Digital Trends представило новый отчёт с описанием причин провала iPhone 14 Plus в продаже.
Фото: Insider.com
В частности, в отчёте идёт речь о неправильном позиционировании этой модели производителем. С самого начала Apple «не угадала» с ценой и конкуренцией.
Стартовая цена iPhone 14 Plus составляла около $899 на фоне отсутствия каких-либо выдающихся характеристик, не говоря уже об инновациях. При этом можно немного доплатить и получить iPhone 13 Pro Max, который обладает превосходящим функционалом.
На провал повлияли и известные продукты конкурентов: Google Pixel 7, флагманы Xiaomi, POCO, Redmi, Vivo, Huawei и других брендов, которые лучше, чем iPhone 14 Plus.
Отмечается, что самый активный конкурент — Google. Новый Pixel 7 Pro по многим параметрам превосходит iPhone 14 Plus. Этот смартфон получил качественный экран и не менее хорошую камеру.