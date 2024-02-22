Почему на Android не стоит часто закрывать фоновые приложения

Эксперт отметил, что примерно так же происходит и запуск приложений на смартфоне: устройству необходимо много вычислительных ресурсов, что нагружает и процессор, и аккумулятор. Поэтому приложения не стоит постоянно полностью закрывать и открывать, а лучше оставлять в фоне.

По словам Горбунова, когда пользователь работает с приложениями, то взаимодействует с их видимой частью, а когда программы уходят в фон, их невидимая часть загружается в оперативную память и устройство кэширует софт. Когда приложение понадобится, смартфон уже знает, в каком состоянии приложение было на момент сворачивания и просто выгружает его в готовом виде.

Если же постоянно полностью закрывать и открывать приложения, будет кратно быстрее расходоваться ресурс батареи. «Когда пользователь снова обращается к ранее свёрнутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия, ОС придётся вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несёт больше пользы, чем закрытие», — объяснил эксперт.