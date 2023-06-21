Почему не стоит радоваться новому закону о съёмных аккумуляторах в смартфонах

Что интересно, их влияние может распространиться в целом на всю мировую индустрию потребительской электроники.

Новые правила требуют проектирование устройств с аккумуляторами таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно извлекать и заменять их аккумуляторы. На данный момент список устройств, подпадающих под действие закона, не был подробно определён.

По мнению части экспертов, влагозащищённые устройства и техника с хорошей производительностью аккумулятора могут быть освобождены от регулирования.

В то же время немало и тех, кто пророчит смартфонам новый этап, в котором батарея вновь станет съёмной. И у этого есть как свои плюсы, так и минусы. Например, специалисты индустрии полагают, что новые требования могут привести к повышению стоимости устройств: