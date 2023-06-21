Почему не стоит радоваться новому закону о съёмных аккумуляторах в смартфонах

Почему не стоит радоваться новому закону о съёмных аккумуляторах в смартфонахЭто может ударить по вашему карману
Европарламент принял новые нормы энергоэффективности, длительности жизненного цикла и правил ремонта для бытовой электроники.
Что интересно, их влияние может распространиться в целом на всю мировую индустрию потребительской электроники.
Новые правила требуют проектирование устройств с аккумуляторами таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно извлекать и заменять их аккумуляторы. На данный момент список устройств, подпадающих под действие закона, не был подробно определён.
По мнению части экспертов, влагозащищённые устройства и техника с хорошей производительностью аккумулятора могут быть освобождены от регулирования.
В то же время немало и тех, кто пророчит смартфонам новый этап, в котором батарея вновь станет съёмной. И у этого есть как свои плюсы, так и минусы. Например, специалисты индустрии полагают, что новые требования могут привести к повышению стоимости устройств:
Бюджетные смартфоны вырастут в цене, зато получат более долговечные, но почти всегда чуть менее ёмкие (4200 - 4500 вместо 5000 мАч) аккумуляторы. Смартфоны среднего уровня (от $250 либо от 20 тысяч рублей) обзаведутся водозащитой — так производители обойдут требования делать аккумуляторы съёмными.