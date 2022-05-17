Почему нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки

По его словам, во время зарядки смартфоном лучше не пользоваться. В этот период лучше или выключить смартфон полностью, или включить режим энергосбережения.

Эксперт отметил, что если во время зарядки просто смотреть видео или листать страницы в смартфоне, аккумулятор теряет 2% ёмкости в год. А если играть в игры, включать «тяжёлые» приложения, потери аккумулятора будут значительно больше.

«Если вы хотите, чтобы аккумулятор жил дольше, лучше просто подождать, пока он стоит на зарядке», — подчеркнул Виктор Смирнов.