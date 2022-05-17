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Почему нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки

Объяснил эксперт
Техноблогер и IT-эксперт Виктор Смирнов посоветовал пользователям, как сохранить работоспособность батареи смартфона как можно продолжительное время.
Почему нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки

По его словам, во время зарядки смартфоном лучше не пользоваться. В этот период лучше или выключить смартфон полностью, или включить режим энергосбережения.

Эксперт отметил, что если во время зарядки просто смотреть видео или листать страницы в смартфоне, аккумулятор теряет 2% ёмкости в год. А если играть в игры, включать «тяжёлые» приложения, потери аккумулятора будут значительно больше.

«Если вы хотите, чтобы аккумулятор жил дольше, лучше просто подождать, пока он стоит на зарядке», — подчеркнул Виктор Смирнов.

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