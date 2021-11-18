Почему опасно использовать SIM-карты, зарегистрированные на предприятия

Прежде всего следует учитывать, что при использовании корпоративного номера для покупок в интернет-магазинах, вызова такси и других услуг работодатель сможет получить о сотруднике всю информацию, в том числе персональную. А если сотрудник уволится, карту могут перевыпустить, и тогда ей будет пользоваться уже другой человек.

При этом номера телефонов магазинов для подтверждения оплаты и другая чувствительная информация станет доступна третьему лицу. Подобную ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По словам специалиста, корпоративную SIM-карту желательно использовать исключительно в рабочих целях, принимая во внимание, что работодатель всегда вправе её заблокировать, перевыпустить и передать другому сотруднику, например, в случае увольнения сотрудника или ухода в долгосрочный отпуск либо декрет.

К тому же не стоит забывать, что крупные онлайн-магазины привязывают и запоминают номер банковской карты, связанной с номером телефона, и могут списывать деньги без двухфакторной авторизации.

«Таким образом, если человек получает принадлежавший ранее другому корпоративный номер телефона, то у нового владельца есть шанс воспользоваться несанкционированным доступом в онлайн-магазины или сделать покупки с помощью этого номера», — подчеркнул эксперт.

Также об опасности использования корпоративного номера в личных целях рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, новый владелец корпоративного номера без труда восстановит доступ к мессенджерам, социальным сетям и другим сервисам.