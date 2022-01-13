Почему опасно пользоваться смартфонами с неофициальными прошивками

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Почему опасно пользоваться смартфонами с неофициальными прошивкамиЧерез них могут украсть личные данные
Директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин объяснил, чем опасно использование смартфонов с установленными на них пиратскими прошивками.
По его словам, неофициальные прошивки — эффективный инструмент в руках хакеров для кражи персональной информации. В частности, это касается утечки банковских данных.
Через «серые» прошивки киберпреступники могут перехватывать SMS-сообщения, удалённо управлять телефоном и таким образом красть банковские данные. Именно по этой причине в банковских приложениях на Android встроены механизмы для определения типа смартфона. Это позволяет вести статистику взлома аккаунтов на сервисах.
Источник: Газета.ru