Почему опасно пользоваться старыми смартфонами

Кузьменко предупредил, что несмотря на то, что аккумуляторы в смартфонах становятся все долговечнее, они, тем не менее, подвержены деградации. Так, с течением времени емкость любого аккумулятора будет снижаться. Отмечается, что пятая часть их емкости уменьшится уже через 12 месяцев активного использования.

“Из-за того, что ресурс батареи смартфона подходит к концу, может произойти ее вздутие. Эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран, это зависит от конструкции самого смартфона, от того, как расположены компоненты внутри устройства. Пользоваться таким телефоном не рекомендуется”, — предупредил Кузьменко.

Он отметил, что такая рекомендация обусловлена непредсказуемостью батареи — в лучшем случае она выйдет из строя, однако есть вероятность, что она взорвется.