Почему Qualcomm назвала новый чип Snapdragon 8 Gen 1, а не Snapdragon 898

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Почему Qualcomm назвала новый чип Snapdragon 8 Gen 1, а не Snapdragon 898Оказалось, всё достаточно банально
На днях Qualcomm анонсировала свой новый флагманский чип для смартфонов. В отличие фигурировавшего в утечках Snapdragon 898, компания дала процессору название Snapdragon 8 Gen 1.
Но почему так вышло? Ответ на этот вопрос дал представитель бренда. По словам старшего вице-президента Qualcomm по маркетингу Дона Макгуайра, всё просто — у компании заканчиваются номера в пределах 1000.
При этом почему производитель чипов так сконцентрирован на числе 1000 — неизвестно. Возможно, в дальнейшем представители бренда раскроют эту тайну.
Но если говорить о названии Snapdragon 8 Gen 1, то Qualcomm решила провести смену имени уже в 2021 году, чтобы быть более свободной в этом плане в будущем. А это значит, что в 2022-м, скорее всего, нас ждёт Snapdragon 8 Gen 2, в 2023-м — Snapdragon 8 Gen 3 и т.д.
Источник: GizChina