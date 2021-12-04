Почему Qualcomm назвала новый чип Snapdragon 8 Gen 1, а не Snapdragon 898

Но почему так вышло? Ответ на этот вопрос дал представитель бренда. По словам старшего вице-президента Qualcomm по маркетингу Дона Макгуайра, всё просто — у компании заканчиваются номера в пределах 1000.

При этом почему производитель чипов так сконцентрирован на числе 1000 — неизвестно. Возможно, в дальнейшем представители бренда раскроют эту тайну.

Но если говорить о названии Snapdragon 8 Gen 1, то Qualcomm решила провести смену имени уже в 2021 году, чтобы быть более свободной в этом плане в будущем. А это значит, что в 2022-м, скорее всего, нас ждёт Snapdragon 8 Gen 2, в 2023-м — Snapdragon 8 Gen 3 и т.д.