Почему россияне не будут покупать будущий элитный iPhone Ultra

По мнению Кускова, в России эта модель не будет популярной, несмотря на отличные даже от версий Pro и Pro Max характеристики. С помощью iPhone Ultra Apple планирует не просто расширить линейку флагманских устройств, но и усилить своё присутствие в премиальном сегменте.

Эксперт отметил, что одним из основополагающих факторов, в силу которого Ultra не станет популярным у россиян, является цена. Предполагается, что российская стоимость этой модели составит более 150 тысяч рублей.