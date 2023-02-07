Почему россияне не будут покупать будущий элитный iPhone Ultra

Почему россияне не будут покупать будущий элитный iPhone UltraОбъяснил аналитик
Россияне не будут покупать будущий элитный iPhone Ultra из-за цены. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков поделился своим видением востребованности грядущего флагмана iPhone Ultra, производство которого Apple планирует запустить в 2024 году.
Фото: Appleinsider.com
По мнению Кускова, в России эта модель не будет популярной, несмотря на отличные даже от версий Pro и Pro Max характеристики. С помощью iPhone Ultra Apple планирует не просто расширить линейку флагманских устройств, но и усилить своё присутствие в премиальном сегменте.
Эксперт отметил, что одним из основополагающих факторов, в силу которого Ultra не станет популярным у россиян, является цена. Предполагается, что российская стоимость этой модели составит более 150 тысяч рублей.
Ценовые характеристики у планируемой модели iPhone Ultra в России ожидаются достаточно высокие, даже по отношению цен на американском рынке. Цена на новую модель будет где-то выше 150 тысяч рублей. Исходя из этого можно ожидать низких, сегментированных продаж на отечественном рынке. Модель не будет популярна в России.