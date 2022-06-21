Почему самый первый iPhone не умел «копировать» и «вставлять» текст? Рассказывает разработчик смартфона

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Почему самый первый iPhone не умел «копировать» и «вставлять» текст? Рассказывает разработчик смартфонаВедь были и такие времена
Первый iPhone вышел 15 лет назад. Тогда это было куда более скромное в функциональном плане устройство, чем сейчас. Оно не умело снимать 4К видео и никакого Face ID в нём тоже не было.
Самое забавное, что iPhone 2G даже не умел «копировать» и «вставлять» текст. Но почему так вышло? Об этом решил рассказать бывший инженер-программист и дизайнер Apple Кен Косиенда, принимавший участие в создании смартфона.
По словам специалиста, отсутствие столь важной функции объясняется крайне просто — у команды разработчиков Apple просто не было времени на её внедрение. Её реализация оказалась достаточно сложной и им очень долго не удавалось сделать её работу корректной.
Напомним, что возможность «копирования» и «вставки» появилась в iPhone OS 3.0 в 2009 году. Первым смартфоном на базе данной версии стал iPhone 3GS.