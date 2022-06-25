Почему смартфон может медленно заряжаться

Самойленко отметил, что причина, как правило, — адаптер с двумя разъёмами для смартфона. По его словам, зарядное устройство с двумя разъёмами, даже мощное, будет заряжать смартфон медленно, в более щадящем режиме.

В принципе, это единственный «недостаток» таких зарядников. Но если нужна быстрая зарядка, то решить это вопрос можно лишь покупкой зарядного устройства с одним разъёмом. И нужно учитывать, «чтобы у зарядного устройства было предусмотрено стандартное напряжение для смартфона (5В/1А)».

А поскольку адаптер с двумя разъёмами заряжает смартфон щадяще, не произойдёт перегрева гаджета.