Почему смартфон может медленно заряжаться

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Почему смартфон может медленно заряжатьсяИз-за особенностей адаптера
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко объяснил, почему смартфон может заряжаться медленно.
Самойленко отметил, что причина, как правило, — адаптер с двумя разъёмами для смартфона. По его словам, зарядное устройство с двумя разъёмами, даже мощное, будет заряжать смартфон медленно, в более щадящем режиме.
В принципе, это единственный «недостаток» таких зарядников. Но если нужна быстрая зарядка, то решить это вопрос можно лишь покупкой зарядного устройства с одним разъёмом. И нужно учитывать, «чтобы у зарядного устройства было предусмотрено стандартное напряжение для смартфона (5В/1А)».
А поскольку адаптер с двумя разъёмами заряжает смартфон щадяще, не произойдёт перегрева гаджета.