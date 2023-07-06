Почему смартфон не стоит долго оставлять на солнце

Долгое пребывание смартфона под прямыми лучами Солнца может навредить аккумулятору устройства и привести к выгоранию его экрана и камеры, заявил преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

Если оставить устройство на солнце, то может произойти выгорание матрицы камеры либо выгорание пикселей на OLED-дисплее, предупреждает эксперт.

Долгое пребывание гаджета на открытой поверхности под лучами солнца может привести к повышению температура смартфона, а это негативно повлияет на его состояние.

Чем выше температура аккумулятора, тем быстрее он изнашивается, отметил Ситнов. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному саморазряду смартфона, а также к ускорению коррозии электродов в батарее.

Эксперт предостерег от запуска в жару мобильных игр. Это еще сильнее нагреет телефон, равно как и максимальная яркость экрана.

Также в жару стоит избегать зарядки смартфона от внешних аккумуляторов, советует специалист. Перегрев грозит не только аккумулятору смартфона, но пауэрбанку, который может взорваться.