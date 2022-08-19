Почему смартфон нельзя брать с собой в ванную. Даже если вы не уроните его в воду

Почему смартфон нельзя брать с собой в ванную. Даже если вы не уроните его в водуОбъяснил эксперт «Роскачества»
По его словам, использование даже защищённых от влаги устройств в ванной может привести к короткому замыканию внутри смартфона и поломке материнской платы, что не всегда подлежит ремонту. Кузьменко отметил, что несмотря на защиту IP68, когда устройство защищено даже от кратковременного погружения в воду, резкий перепад температур может привести к конденсату внутри устройства, что и вызывает опасность для внутренних компонентов, которые не находятся в вакууме.
Извне конденсат может проникнуть в устройство через царапины, трещины, сколы на стекле, корпусе смартфона. В итоге это сократит срок его работы.
Современные модели смартфонов защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Данный стандарт защищает устройство от попадания воды в большинстве случаев, даже от небольших, кратковременных погружений. Беря гаджет в ванную, где идут сильные перепады температуры и конденсат, стоит учитывать, что стандарты защиты устройства не рассчитаны на подобную эксплуатацию. Тем самым, велика вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что непременно приведёт к короткому замыканию материнской платы, что не всегда является ремонтопригодным случаем.