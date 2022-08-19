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Почему смартфон нельзя брать с собой в ванную. Даже если вы не уроните его в воду

Объяснил эксперт «Роскачества»
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко объяснил, почему со смартфоном не нужно ходить в ванную комнату.
Почему смартфон нельзя брать с собой в ванную. Даже если вы не уроните его в воду

По его словам, использование даже защищённых от влаги устройств в ванной может привести к короткому замыканию внутри смартфона и поломке материнской платы, что не всегда подлежит ремонту. Кузьменко отметил, что несмотря на защиту IP68, когда устройство защищено даже от кратковременного погружения в воду, резкий перепад температур может привести к конденсату внутри устройства, что и вызывает опасность для внутренних компонентов, которые не находятся в вакууме.

Извне конденсат может проникнуть в устройство через царапины, трещины, сколы на стекле, корпусе смартфона. В итоге это сократит срок его работы.

Современные модели смартфонов защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Данный стандарт защищает устройство от попадания воды в большинстве случаев, даже от небольших, кратковременных погружений. Беря гаджет в ванную, где идут сильные перепады температуры и конденсат, стоит учитывать, что стандарты защиты устройства не рассчитаны на подобную эксплуатацию. Тем самым, велика вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что непременно приведёт к короткому замыканию материнской платы, что не всегда является ремонтопригодным случаем.

Сергей Кузьменко
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы «Роскачества»
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