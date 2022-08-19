Почему смартфон нельзя брать с собой в ванную. Даже если вы не уроните его в воду

По его словам, использование даже защищённых от влаги устройств в ванной может привести к короткому замыканию внутри смартфона и поломке материнской платы, что не всегда подлежит ремонту. Кузьменко отметил, что несмотря на защиту IP68, когда устройство защищено даже от кратковременного погружения в воду, резкий перепад температур может привести к конденсату внутри устройства, что и вызывает опасность для внутренних компонентов, которые не находятся в вакууме.

Извне конденсат может проникнуть в устройство через царапины, трещины, сколы на стекле, корпусе смартфона. В итоге это сократит срок его работы.