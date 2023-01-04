Почему смартфоном лучше не пользоваться на улице при низкой температуре

По его словам, минус 20 градусов по Цельсию не повлияют на состояние гаджета, но если холоднее, тем более, когда температура достигает минус 40, лучше телефон спрятать.

Половников отметил, что на сильном морозе начинает быстрее разряжаться аккумулятор смартфона, но всё же не так быстро, как на жаре. А если с холода начать пользоваться гаджетом в тёплом помещении, может выделиться конденсат, что является уже более серьёзной угрозой — телефон может выйти из строя.

«Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — заключил Половников.