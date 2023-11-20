Почему смартфоны в России подорожают под Новый год, и когда они снова начнут дешеветь

По прогнозам экспертов, средняя стоимость устройств в декабре 2023 года достигнет 26 000 - 27 000 рублей, что на 15-20% выше, чем в прошлом году.

Основной причиной такого роста является увеличение курсов валют, как отмечают представители крупных дистрибуторов и операторов связи.

Особенно заметно подорожание коснется флагманских моделей, таких как iPhone 15 и новые складные смартфоны.