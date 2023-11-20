Почему смартфоны в России подорожают под Новый год, и когда они снова начнут дешеветь

Почему смартфоны в России подорожают под Новый год, и когда они снова начнут дешеветьОтветы на оба вопроса в одном месте
В преддверии Нового года российский рынок смартфонов ожидает значительное подорожание.
По прогнозам экспертов, средняя стоимость устройств в декабре 2023 года достигнет 26 000 - 27 000 рублей, что на 15-20% выше, чем в прошлом году.
Основной причиной такого роста является увеличение курсов валют, как отмечают представители крупных дистрибуторов и операторов связи.
Особенно заметно подорожание коснется флагманских моделей, таких как iPhone 15 и новые складные смартфоны.
Осенью 2023 года на рынок вышло довольно много смартфонов с раскладным дисплеем. Среди этих моделей как очень дорогие устройства типа Huawei Mate X5, OnePlus Open от BBK, так и устройства среднего ценового сегмента, например Tecno Phantom V Flip. Также в сентябре линейку из четырех моделей iPhone 15 Pro Max представила американская Apple.
Тем не менее, после новогоднего ажиотажа ожидается снижение цен. Это будет связано с появлением новых моделей на крупных мировых технологических выставках и укреплением рубля.
Как прогнозирует Харитонов, «цены на модели 2022 года начнут снижаться во II половине января, если курс доллара останется стабильным».