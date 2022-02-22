Почему так мало белых смартфонов — отвечает OnePlus

По словам Лю, на то есть три основные причины: более сложный процесс выпуска таких смартфонов, снижение процента выхода качественной продукции и как итог повышение стоимости производства, а также большая маркость подобных устройств.

При этом представитель OnePlus заявил, что компании удалось справиться со всеми этими проблемами на достойном уровне.