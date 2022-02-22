Почему так мало белых смартфонов — отвечает OnePlus

Телефоны
Сегодня в 11:32
1 мин.
Почему так мало белых смартфонов — отвечает OnePlusК слову, сама компания все описанные проблемы преодолела
Накануне OnePlus анонсировала новый вариант OnePlus 10 Pro в цвете Panda White. Тогда же президент линейки продуктов OnePlus Лю Фэншо рассказал, почему на рынке так мало белых смартфонов.
По словам Лю, на то есть три основные причины: более сложный процесс выпуска таких смартфонов, снижение процента выхода качественной продукции и как итог повышение стоимости производства, а также большая маркость подобных устройств.
При этом представитель OnePlus заявил, что компании удалось справиться со всеми этими проблемами на достойном уровне.
Напомним, что ранее популярный YouTube-блогер JerryRigEverything протестировал OnePlus 10 Pro на прочность. В итоге смартфон оказался очень хрупким, сломавшись пополам в рамках испытаний.
Источник: PhoneArena