Почему у названия «iPhone» такое странное написание

Недавно было раскрыто, почему в названии «iPhone» только буква «P» пишется с большой буквы. Это стало предметом обсуждения не только среди поклонников Apple, но и в более широких кругах.

Как оказалось, такое написание следует принципу CamelCase или «верблюжьей нотации», широко используемой в программировании для улучшения читаемости сложных идентификаторов.

В «верблюжьей нотации» первое слово начинается с маленькой буквы, а каждое последующее слово — с большой. Это придает названию вид «горбов верблюда», откуда и произошло название метода.

Таким образом, «iPhone» следует «маленькой верблюжьей нотации», где только начальные буквы последующих слов пишутся с большой буквы.

Этот стиль написания не является строгим правилом, а скорее общепринятой практикой, которая помогает в визуальном различении составных частей сложных идентификаторов.

Таким образом, уникальное написание «iPhone» не только отражает творческий подход Apple к брендингу, но и демонстрирует влияние программирования на культуру и язык.