Телефоны
18:00, 07 ноября 2023
1 мин.

Почему у названия «iPhone» такое странное написание

Ответ лежал на поверхности

Среди множества технологических терминов и брендов, название «iPhone» выделяется не только своей популярностью, но и уникальным написанием.

Недавно было раскрыто, почему в названии «iPhone» только буква «P» пишется с большой буквы. Это стало предметом обсуждения не только среди поклонников Apple, но и в более широких кругах.

Как оказалось, такое написание следует принципу CamelCase или «верблюжьей нотации», широко используемой в программировании для улучшения читаемости сложных идентификаторов.

В «верблюжьей нотации» первое слово начинается с маленькой буквы, а каждое последующее слово — с большой. Это придает названию вид «горбов верблюда», откуда и произошло название метода.

Таким образом, «iPhone» следует «маленькой верблюжьей нотации», где только начальные буквы последующих слов пишутся с большой буквы.

Этот стиль написания не является строгим правилом, а скорее общепринятой практикой, которая помогает в визуальном различении составных частей сложных идентификаторов.

Таким образом, уникальное написание «iPhone» не только отражает творческий подход Apple к брендингу, но и демонстрирует влияние программирования на культуру и язык.

Источник:MyDrivers
Теги:
#iPhone
,
#Apple
Новости партнеров
Новости партнеров