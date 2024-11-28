Почему устанавливать бету Android для разработчиков — плохая идея, если вы простой пользователь

Эти сборки сырые, полны багов и часто нестабильны. Например, телефон может внезапно перезагрузиться, приложения вылетать, а такие функции, как мобильные платежи, просто не работать.

Бета-версии создаются для тестирования приложений, а не для повседневного использования.

Даже сами разработчики устанавливают их на тестовые устройства или используют эмуляторы, чтобы не рисковать рабочими телефонами.

Если вы хотите попробовать новую Android раньше других, дождитесь публичной беты. Она, как правило, стабильнее и лучше подходит для экспериментов. Например, Android 16 Beta 1 появится в январе 2025 года. Но даже эти версии далеки от идеала.