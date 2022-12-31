Почему в России хотят с нуля создать собственную операционную систему для мобильных устройств

Почему в России хотят с нуля создать собственную операционную систему для мобильных устройствДля независимости от западных компаний
В России хотят создать собственную операционную систему для мобильных устройств ради независимости от западных компаний. Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников прокомментировал намерения VK, Яндекса, Сбербанка и «Ростелекома» создать консорциум для разработки полноценного отечественного аналога Android и iOS.
Фото: Liveabout.com
Как отмечается, российская мобильная ОС будет создана на базе открытого кода Android. Половников объяснил, зачем это нужно.
Причина важная и очевидная — «снизить зависимость российских пользователей от воли иностранных компаний».
«Популярные операционные системы контролируются компаниями из других государств, поэтому неплохо бы иметь нашу альтернативу. В случае чего можно будет использовать эту ОС. Тут история, как и с магазинами приложений. Тот факт, что у нас создали свой магазин приложений RuStore, очень сильно помог владельцам смартфонов продолжать пользоваться банковскими приложениями во время санкций. Это помогло владельцам телефонов с Android, пользователям iPhone ничего помочь не может», — подчеркнул Сергей Половников.