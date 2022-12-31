Почему в России хотят с нуля создать собственную операционную систему для мобильных устройств

Как отмечается, российская мобильная ОС будет создана на базе открытого кода Android. Половников объяснил, зачем это нужно.

Причина важная и очевидная — «снизить зависимость российских пользователей от воли иностранных компаний».

«Популярные операционные системы контролируются компаниями из других государств, поэтому неплохо бы иметь нашу альтернативу. В случае чего можно будет использовать эту ОС. Тут история, как и с магазинами приложений. Тот факт, что у нас создали свой магазин приложений RuStore, очень сильно помог владельцам смартфонов продолжать пользоваться банковскими приложениями во время санкций. Это помогло владельцам телефонов с Android, пользователям iPhone ничего помочь не может», — подчеркнул Сергей Половников.