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00:23, 31 декабря 2022
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Почему в России хотят с нуля создать собственную операционную систему для мобильных устройств

Для независимости от западных компаний

В России хотят создать собственную операционную систему для мобильных устройств ради независимости от западных компаний. Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников прокомментировал намерения VK, Яндекса, Сбербанка и «Ростелекома» создать консорциум для разработки полноценного отечественного аналога Android и iOS.

Почему в России хотят с нуля создать собственную операционную систему для мобильных устройств

Фото: Liveabout.com

Как отмечается, российская мобильная ОС будет создана на базе открытого кода Android. Половников объяснил, зачем это нужно.

Причина важная и очевидная — «снизить зависимость российских пользователей от воли иностранных компаний».

«Популярные операционные системы контролируются компаниями из других государств, поэтому неплохо бы иметь нашу альтернативу. В случае чего можно будет использовать эту ОС. Тут история, как и с магазинами приложений. Тот факт, что у нас создали свой магазин приложений RuStore, очень сильно помог владельцам смартфонов продолжать пользоваться банковскими приложениями во время санкций. Это помогло владельцам телефонов с Android, пользователям iPhone ничего помочь не может», — подчеркнул Сергей Половников.

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