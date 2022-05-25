Почему в России начали закрываться магазины Apple

В связи с этим закрыты 8 магазинов в Москве, а также по одному магазину в Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре. Остальные магазины сети работают в штатном режиме.

«Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает всё возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть», — сказано в сообщении пресс-службы компании Inventive Retail Group.