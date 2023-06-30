Почему в России почти перестали покупать смартфоны iPhone и Samsung

Почему в России почти перестали покупать смартфоны iPhone и SamsungКак всегда, есть несколько причин
Продажи дорогих смартфонов Apple и Samsung в России сократились до 25% от общего объёма рынка, в то время как ранее они составляли около 70%, сообщает представитель ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо».
Этот тренд отражает увеличение популярности китайских брендов на рынке смартфонов. Они быстро набирают обороты и на их долю уже приходится более 70% от всех продаж.
Специалисты связывают данный рост с доступными ценами и привлекательными характеристиками китайских смартфонов. Но есть у данного феномена и другое объяснение:
Снижение продаж iPhone было вызвано отключением ряда функций из-за санкций, а падение интереса к Samsung случилось из-за отсутствия маркетинговой активности бренда и потери конкурентоспособности новых моделей в условиях параллельного импорта.
Ну и нужно понимать, что покупатели теперь предпочитают приобретать импортированные по параллельному импорту устройства этих двух компаний там, где они доступнее по цене, вместо крупных розничных сетей.