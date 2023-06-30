Почему в России почти перестали покупать смартфоны iPhone и Samsung

Этот тренд отражает увеличение популярности китайских брендов на рынке смартфонов. Они быстро набирают обороты и на их долю уже приходится более 70% от всех продаж.

Специалисты связывают данный рост с доступными ценами и привлекательными характеристиками китайских смартфонов. Но есть у данного феномена и другое объяснение: