Почему владельцам iPhone 15 нет смысла ждать презентации iPhone 16 и покупать новинки

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вероятно, получат увеличенные дисплеи (до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно) и обновленные камеры с вертикальным расположением. Модели будут оснащены процессорами A18 и A18 Pro, поддерживающими новые функции искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, iPhone 16 Pro может получить поддержку Wi-Fi 7 и 5-кратный оптический зум.

По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, несмотря на новшества, «новые функции фирменного ИИ Apple Intelligence могут не успеть внедрить к старту продаж iPhone 16.» Он также отметил, что «большая часть из них не будет работать в РФ,» а новые модели могут представлять собой лишь «переобутые» устройства с минимальными изменениями.