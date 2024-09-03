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Опубликовано 03 сентября 2024, 19:58
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Почему владельцам iPhone 15 нет смысла ждать презентации iPhone 16 и покупать новинки

Анализ новых функций и прогнозы
Презентация iPhone 16 от Apple состоится 9 сентября в Театре Стива Джобса в Apple Park. В рамках мероприятия ожидается анонс новых моделей: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также обновлений Apple Watch и AirPods.
Почему владельцам iPhone 15 нет смысла ждать презентации iPhone 16 и покупать новинки
© Aditya Patil

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вероятно, получат увеличенные дисплеи (до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно) и обновленные камеры с вертикальным расположением. Модели будут оснащены процессорами A18 и A18 Pro, поддерживающими новые функции искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, iPhone 16 Pro может получить поддержку Wi-Fi 7 и 5-кратный оптический зум.

По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, несмотря на новшества, «новые функции фирменного ИИ Apple Intelligence могут не успеть внедрить к старту продаж iPhone 16.» Он также отметил, что «большая часть из них не будет работать в РФ,» а новые модели могут представлять собой лишь «переобутые» устройства с минимальными изменениями.

С одной стороны, ИИ-функции в Apple, Google Pixel и Samsung — это, на сегодня, пока единственные достойные внимания, масштабные и полезные новшества, в отличие от (пока) бутафорских реализаций у китайских брендов. С другой — большая часть из них не будет работать в РФ. По большей части Apple презентует нам лениво «переобутые» на процессоры 2024 модельного года смартфоны, скорей всего, старыми основными камерами, дизайном, слабо изменившимся со времён iPhone 11 Pro Max (2019 года выпуска).

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
Источник:Российская газета
Автор:Булат Кармак
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