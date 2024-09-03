Почему владельцам iPhone 15 нет смысла ждать презентации iPhone 16 и покупать новинки

Почему владельцам iPhone 15 нет смысла ждать презентации iPhone 16 и покупать новинкиАнализ новых функций и прогнозы
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вероятно, получат увеличенные дисплеи (до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно) и обновленные камеры с вертикальным расположением. Модели будут оснащены процессорами A18 и A18 Pro, поддерживающими новые функции искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, iPhone 16 Pro может получить поддержку Wi-Fi 7 и 5-кратный оптический зум.
По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, несмотря на новшества, «новые функции фирменного ИИ Apple Intelligence могут не успеть внедрить к старту продаж iPhone 16.» Он также отметил, что «большая часть из них не будет работать в РФ,» а новые модели могут представлять собой лишь «переобутые» устройства с минимальными изменениями.
С одной стороны, ИИ-функции в Apple, Google Pixel и Samsung — это, на сегодня, пока единственные достойные внимания, масштабные и полезные новшества, в отличие от (пока) бутафорских реализаций у китайских брендов. С другой — большая часть из них не будет работать в РФ. По большей части Apple презентует нам лениво «переобутые» на процессоры 2024 модельного года смартфоны, скорей всего, старыми основными камерами, дизайном, слабо изменившимся со времён iPhone 11 Pro Max (2019 года выпуска).