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22:02, 19 января 2023
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Почему внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе

Может выделиться конденсат и привести к короткому замыканию

Внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе из-за опасности образования конденсата и короткого замыкания. Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко предупредил, что заряжать смартфон от внешнего аккумулятора на морозе опасно.

Почему внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе

Фото: Itcrumbs.ru

По словам эксперта, в силу отрицательных температур литий-ионные батареи, которыми преимущественно оснащены пауэрбанки, теряют ёмкость вплоть до 50%. В итоге зарядить смартфон может быть проблематично.

Но это, возможно, самое безобидное. При зарядке смартфона внешний аккумулятор выделяет тепло, что на морозе может привести к образованию конденсата и короткому замыканию. В итоге оба устройства с высокой вероятностью придут в негодность.

Но те пауэрбанки, которые предназначены для экстремально низких температур, по цене и габаритам «совершенно не пользовательского формата».

Но если всё-таки необходимо зарядить смартфон на улице, тогда лучше гаджеты держать ближе к телу. Но в случае поломки не каждый сервисный центр возьмётся за ремонт.

Дело в том, что при зарядке выделяется тепло, а в условиях отрицательных температур оно может привести к образованию конденсата внутри устройства, что в свою очередь спровоцирует короткое замыкание материнской платы устройства. И тут уже все зависит от удачи — может случиться, что замыкание не скажется на устройстве, и оно спокойно прослужит еще продолжительное время. Однако при коротком замыкании цепи питания или процессор устройства окончательно выходят из строя.

Сергей Кузьменко
Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов
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