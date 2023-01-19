Почему внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе

Почему внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозеМожет выделиться конденсат и привести к короткому замыканию
Внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе из-за опасности образования конденсата и короткого замыкания. Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко предупредил, что заряжать смартфон от внешнего аккумулятора на морозе опасно.
Фото: Itcrumbs.ru
По словам эксперта, в силу отрицательных температур литий-ионные батареи, которыми преимущественно оснащены пауэрбанки, теряют ёмкость вплоть до 50%. В итоге зарядить смартфон может быть проблематично.
Но это, возможно, самое безобидное. При зарядке смартфона внешний аккумулятор выделяет тепло, что на морозе может привести к образованию конденсата и короткому замыканию. В итоге оба устройства с высокой вероятностью придут в негодность.
Но те пауэрбанки, которые предназначены для экстремально низких температур, по цене и габаритам «совершенно не пользовательского формата».
Но если всё-таки необходимо зарядить смартфон на улице, тогда лучше гаджеты держать ближе к телу. Но в случае поломки не каждый сервисный центр возьмётся за ремонт.
Дело в том, что при зарядке выделяется тепло, а в условиях отрицательных температур оно может привести к образованию конденсата внутри устройства, что в свою очередь спровоцирует короткое замыкание материнской платы устройства. И тут уже все зависит от удачи — может случиться, что замыкание не скажется на устройстве, и оно спокойно прослужит еще продолжительное время. Однако при коротком замыкании цепи питания или процессор устройства окончательно выходят из строя.