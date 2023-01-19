Почему внешний аккумулятор лучше не подключать к смартфону на морозе

По словам эксперта, в силу отрицательных температур литий-ионные батареи, которыми преимущественно оснащены пауэрбанки, теряют ёмкость вплоть до 50%. В итоге зарядить смартфон может быть проблематично.

Но это, возможно, самое безобидное. При зарядке смартфона внешний аккумулятор выделяет тепло, что на морозе может привести к образованию конденсата и короткому замыканию. В итоге оба устройства с высокой вероятностью придут в негодность.

Но те пауэрбанки, которые предназначены для экстремально низких температур, по цене и габаритам «совершенно не пользовательского формата».

Но если всё-таки необходимо зарядить смартфон на улице, тогда лучше гаджеты держать ближе к телу. Но в случае поломки не каждый сервисный центр возьмётся за ремонт.