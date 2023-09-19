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07:46, 19 сентября 2023
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Починка стекла на задней крышке iPhone 15 Pro обойдётся в 2 раза дешевле, чем у прошлогодней модели

И такое бывает, да

Если вы являетесь счастливым обладателем нового iPhone 15 Pro и вдруг столкнулись с несчастьем в виде разбитого стекла на задней крышке, у нас есть для вас хорошие новости.

Стоимость ремонта этой части смартфона значительно снизилась по сравнению с прошлогодними моделями. Теперь, чтобы заменить разбитое стекло на iPhone 15 Pro, потребуется всего $169, а для Pro Max — $199.

Это на $350 дешевле, чем раньше: за ремонт iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компания брала $499 и $549 соответственно.

Сниженная стоимость, вероятно, связана с крупными изменениями в дизайне новых моделей. Теперь стекло на задней крышке можно снять и заменить отдельно от остальных компонентов телефона, что упрощает процесс ремонта.

Ранее стекло было тесно интегрировано в корпус устройства, что делало его ремонт крайне затруднительным.

Отметим, что для тех, кто оплатил страховой план Apple, ремонт будет стоить всего $29.

Источник:The Verge
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