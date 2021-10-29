Почти 4К. Экран телефона Sony обошел Apple и Samsung

Речь идёт о панели OLED разрешением 3840 х 1644 пикселя, что достаточно много для смартфона, даже премиум сегмента. Ни флагманы Samsung, ни флагманы Apple такого разрешения не предлагают.



Аппарат Sony показал себя хорошо, но до лидеров, к сожалению, не дотянул. Смартфон занял восьмое место, разместившись между iPhone 12 и Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Ultra. То есть соперники у Xperia 1 III очень достойные.



К примеру, iPhone 11 Pro Max стоит ниже в рейтинге источника, а лидирует там, напомним, iPhone 13 Pro Max.



Специалисты источника отмечают недостаточную яркость, уход экрана в зелёные оттенки при взгляде под углом и несколько неточное отображение цветов вместе с пропаданием кадров при просмотре видео. В остальном к экрану претензий нет.