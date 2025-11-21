Почти 90% пользователей выбирают автономность, а не тонкий корпус смартфона

Среди 8500 участников 88,4% выбрали длительное время работы, тогда как тонкий корпус важен лишь для 7,7%. Остальные признались, что обе характеристики для них не критичны.

Авторы опроса отмечают: это подтверждает многолетний тренд — когда речь идёт о реальном выборе, пользователи стабильно голосуют за ёмкий аккумулятор, даже если это делает смартфон толще и тяжелее.

При этом журналисты подчёркивают, что результаты могут не отражать мнение всей аудитории. Читатели Android Authority — в основном техноэнтузиасты, которые традиционно больше ценят практичность и автономность, чем экстремально тонкие дизайны.