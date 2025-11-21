Почти 90% пользователей выбирают автономность, а не тонкий корпус смартфона

Опубликовано 21 ноября 2025, 07:221 мин.
Почти 90% пользователей выбирают автономность, а не тонкий корпус смартфонаИ это многое объясняет
Продажи ультратонких моделей вроде iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge оказались ниже ожиданий и свежий опрос Android Authority лишь подтвердил причину.
Среди 8500 участников 88,4% выбрали длительное время работы, тогда как тонкий корпус важен лишь для 7,7%. Остальные признались, что обе характеристики для них не критичны.
Авторы опроса отмечают: это подтверждает многолетний тренд — когда речь идёт о реальном выборе, пользователи стабильно голосуют за ёмкий аккумулятор, даже если это делает смартфон толще и тяжелее.
При этом журналисты подчёркивают, что результаты могут не отражать мнение всей аудитории. Читатели Android Authority — в основном техноэнтузиасты, которые традиционно больше ценят практичность и автономность, чем экстремально тонкие дизайны.