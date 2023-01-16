Почти как у Xiaomi 11 Ultra: новый флагман Oppo получит гигантскую площадку под основную камеру

Почти как у Xiaomi 11 Ultra: новый флагман Oppo получит гигантскую площадку под основную камеруВыглядит монструозно
Китайская компания Oppo, принадлежащая концерну BBK Electronics, готовится представит свой свежий флагман в совершенно новом дизайне — Find X6 5G.
Фото: GSMArena
По слухам, главное новшество будет заключаться в блоке основной камеры. Это же подтвердили и свежие утечки фото, на которых фигурирует смартфон в руках у некоего пользователя.
Судя по снимкам, устройство получит большой прямоугольный модуль камеры на задней панели. Из-за него аппарат будет иметь выраженный наклон, если положить его на стол.
PhoneArena
Сообщается, что толщина телефона составляет 9,2 мм, а с учётом «островка» камеры — 12,3 мм.
PhoneArena
Напомним, что инсайдеры приписывают новинке 50-мегапиксельный сенсор камеры Sony IMX890. Его можно встретить, например, в OnePlus 11 и Oppo Reno 9 Pro+ 5G.
PhoneArena
Помимо основной 50-Мп камеры, в устройстве также встретятся сверхширокоугольный модуль и телекамера с таким же разрешением. Последняя, к слову, обеспечит 2-кратный или 3-кратный оптический зум.
PhoneArena
Отметим, что также новинке приписывают 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона ляжет топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2.