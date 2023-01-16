Почти как у Xiaomi 11 Ultra: новый флагман Oppo получит гигантскую площадку под основную камеру

По слухам, главное новшество будет заключаться в блоке основной камеры. Это же подтвердили и свежие утечки фото, на которых фигурирует смартфон в руках у некоего пользователя.

Судя по снимкам, устройство получит большой прямоугольный модуль камеры на задней панели. Из-за него аппарат будет иметь выраженный наклон, если положить его на стол.