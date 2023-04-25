Почти каждый второй починенный смартфон — iPhone

По данным аналитиков Counterpoint Research, глобальный рынок подержанных смартфонов вырос на 5% в 2022-м. Однако, этот рост мог бы быть больше, если бы не снижение продаж восстановленных смартфонов в Китае на 17%, вызванное возвращением COVID-19 и введением политики «COVID-ноль».

Тем не менее, спад на вторичном рынке смартфонов в Китае помог Индии занять первое место с ростом продаж на 19%. За ней идет Латинская Америка с ростом на 18%.

Что интересно, Apple заняла более 49% доли вторичного рынка в 2022 году, став самым быстрорастущим брендом в сегменте подержанных и восстановленных смартфонов. Доля компании выросла с 44% в 2021-м.

Эксперты отмечают, что высокий спрос на восстановленные смартфоны сказывается на продажах новых iPhone и доходах Apple на многих рынках. Однако, компания продолжает успешно расти на рынке восстановленных устройств и привлекает покупателей даже там, где новые модели сложно найти.