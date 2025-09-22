Почти половина читателей GSMArena выбрали iPhone 17 Pro Max — iPhone Air никому не нужен

Почти половина читателей GSMArena выбрали iPhone 17 Pro Max — iPhone Air никому не нуженЗдравый смысл победил
Лидером стал iPhone 17 Pro Max, который готово купить почти 45 % опрошенных. Этот смартфон признали главным флагманом линейки, несмотря на высокую цену.
На втором месте оказалась базовая версия iPhone 17, которую выбрали 34,4% пользователей. Ещё около 18,5% заявили, что предпочли бы стандартной модели вариант iPhone 17 Pro, однако интерес к нему оказался заметно ниже — лишь 11,2% проголосовавших готовы приобрести устройство прямо сейчас.
Зато тонкий и лёгкий iPhone Air оказался аутсайдером. Его планируют купить только 4,2% респондентов, ещё 9,7% признались, что рассматривают покупку, но сомневаются из-за цены. Почти 20% опрошенных заявили, что вместо Air лучше выберут базовый iPhone 17.
Примечательно, что более четверти участников опроса (около 28%) вовсе не планируют переходить на новые модели и останутся на Android. Все четыре смартфона поступили в продажу 19 сентября 2025 года.