Почти половина читателей GSMArena выбрали iPhone 17 Pro Max — iPhone Air никому не нужен

Зато тонкий и лёгкий iPhone Air оказался аутсайдером. Его планируют купить только 4,2% респондентов, ещё 9,7% признались, что рассматривают покупку, но сомневаются из-за цены. Почти 20% опрошенных заявили, что вместо Air лучше выберут базовый iPhone 17.

Примечательно, что более четверти участников опроса (около 28%) вовсе не планируют переходить на новые модели и останутся на Android. Все четыре смартфона поступили в продажу 19 сентября 2025 года.