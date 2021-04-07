Почти половина владельцев флагманов Meizu 18 оказались бывшими пользователями iPhone

В компании не раскрыли информацию о том, по какой причине такое большое количество владельцем iPhone отдают предпочтением смартфонами китайского производителя. Стоит отметить, что Meizu не имеет специальных программ покупки нового флагмана для бывших пользователей смартфонов Apple.

Напомним, что анонс флагманской серии Meizu 18 состоялся в начале марта, а именно 3 числа. Meizu 18 оснащен Super AMOLED-экраном на 6,2 дюйма с разрешением QHD+. Работает аппарат на базе snapdragon 888.