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Сегодня в 09:57
Почти половина владельцев флагманов Meizu 18 оказались бывшими пользователями iPhone
Об этом сообщили представители китайской компании
Представители китайской компании Meizu опубликовали познавательную информацию о портрете покупателя флагманских смартфонов Meizu 18. Они подсчитали, что почти половина людей, которые купили эту модель, перешли на нее со смартфона Apple.
Так, порядка 45% владельцев новых флагманов китайской компании Meizu оказались бывшими пользователями iPhone. Китайский производитель даже выпустил тизер, посвященный этому факту.
В компании не раскрыли информацию о том, по какой причине такое большое количество владельцем iPhone отдают предпочтением смартфонами китайского производителя. Стоит отметить, что Meizu не имеет специальных программ покупки нового флагмана для бывших пользователей смартфонов Apple.
Напомним, что анонс флагманской серии Meizu 18 состоялся в начале марта, а именно 3 числа. Meizu 18 оснащен Super AMOLED-экраном на 6,2 дюйма с разрешением QHD+. Работает аппарат на базе snapdragon 888.