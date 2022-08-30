Почти весь топ-5 популярных в России смартфонов заняли модели Xiaomi

Так, в пятёрку самых популярных устройств в данном сегменте входят: Redmi 9A на 32 ГБ, Redmi Note 10S на 128 ГБ, Redmi 9C NFC на 128 ГБ, Tecno Spark 8C на 64 ГБ и Redmi 9C на 128 ГБ. Таким образом, компания Xiaomi со своим суббрендов Redmi подмяла под себя четыре места из пяти.

Эксперты также заявили, что в прошлом месяце средний чек снизился на 11%. Он дошёл до уровня в 19 тыс рублей. Если же говорить о продажах в штуках, то объёмы превысили каждый из трёх предыдущих месяцев.

Из интересного стоит ещё отметить, что китайский бренды стали ещё более популярны среди россиян. В июле они заняли около 70% от всех штучных продаж на рынке. В июле 2021 года это было лишь около 53%.