POCO и Ferra проведут совместную презентацию смартфона M3 Pro в России

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POCO и Ferra проведут совместную презентацию смартфона M3 Pro в РоссииМероприятие состоится уже сегодня вечером
«Дочка» Xiaomi — POCO — наконец-то готова представить в России долгожданную новинку — POCO M3 Pro. В честь этого компания проведёт совместную с Ferra.ru презентацию.
Помимо оглашения цен, на сегодняшнем онлайн-мероприятии производитель обещал предложить зрителям множество интересных сюрпризов. Сама презентация начнётся в 19:00 по московскому времени, а посмотреть её можно будет по ссылке.
От команды Ferra.ru в качестве эксперта выступит главный редактор Евгений Харитонов. Он также ответит на вопросы зрителей о технических нюансах новой модели.
Напомним, что в основу лёг чип MediaTek Dimensity 700. Размер экрана устройства — 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Цена и дата старта продаж в нашей стране будут названы во время российского анонса смартфона.