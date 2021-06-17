POCO и Ferra проведут совместную презентацию смартфона M3 Pro в России

Помимо оглашения цен, на сегодняшнем онлайн-мероприятии производитель обещал предложить зрителям множество интересных сюрпризов. Сама презентация начнётся в 19:00 по московскому времени, а посмотреть её можно будет по ссылке.

От команды Ferra.ru в качестве эксперта выступит главный редактор Евгений Харитонов. Он также ответит на вопросы зрителей о технических нюансах новой модели.

Напомним, что в основу лёг чип MediaTek Dimensity 700. Размер экрана устройства — 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Цена и дата старта продаж в нашей стране будут названы во время российского анонса смартфона.