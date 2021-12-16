POCO M4 Pro 5G: последний доступный флагман Xiaomi в 2021 году привезли в Россию

POCO M4 Pro 5G: последний доступный флагман Xiaomi в 2021 году привезли в РоссиюПо очень приятной цене, особенно в первые два дня
В основу аппарата лёг чип Dimensity 810 от MediaTek. Процессор оснащён двумя производительными ядрами Cortex-A76 на 2,4 ГГц, а также шестью энергоэффективными ядрами ARM Cortex-A55 на 2 ГГц. При этом за графику отвечает видеоускоритель ARM Mali-G57 MC2.
Также смартфон получил 6,6-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц. Основная камера аппарата на 50 и 8 Мп, а фронтальная — на 16 Мп.
Вместе с тем POCO M4 Pro 5G получил аккумулятор на 5000 мАч, при этом есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Оперативной памяти в смартфоне — от 4 до 6 ГБ, постоянной — от 64 до 128 ГБ.
Старт продаж новинки в России намечен на 20 декабря на po.co и AliExpress Tmall, а с 22 декабря устройство станет доступно и на прочих площадках.
Цена устройства — 20 990 рублей на версию 4/64 ГБ и 22 990 рублей за вариант 6/128 ГБ. Но с 20 по 21 декабря компания устроит акцию для первых покупателей — цена устройства на po.co и AliExpress Tmall будет ниже и составит 17 990 и 19 990 рублей соответственно.