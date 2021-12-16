POCO M4 Pro 5G: последний доступный флагман Xiaomi в 2021 году привезли в Россию

Вместе с тем POCO M4 Pro 5G получил аккумулятор на 5000 мАч, при этом есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Оперативной памяти в смартфоне — от 4 до 6 ГБ, постоянной — от 64 до 128 ГБ.

Старт продаж новинки в России намечен на 20 декабря на po.co и AliExpress Tmall, а с 22 декабря устройство станет доступно и на прочих площадках.