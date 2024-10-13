Телефоны
Опубликовано 13 октября 2024, 18:45
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Poco объявил о закрытии своего сайта и переезде на ресурсы Xiaomi

Купить смартфоны суббренда можно будет только на сайте Xiaomi
Компания Росо, производитель смартфонов и суббренд Xiaomi, сообщила о закрытии своего глобального сайта и полном переезде на домен материнской компании.
Poco объявил о закрытии своего сайта и переезде на ресурсы Xiaomi
© Vinicius "amnx" Amano / Unsplash

С 21 октября начнётся «глобальный переезд». Будут закрыты сайты на доменах po.co/global, po.co/uk и po.co/fr. До 12 декабря вся поддержка клиентов, включая услуги, баллы лояльности, историю заказов и отзывы в личном кабинете, будет перенесена на сайт mi.com/global.

С 31 декабря купить любое устройство Росо можно будет только на сайте Xiaomi. Покупателей будет автоматически перенаправлять на новый сайт. В целом для пользователей веб-сервиса Росо практически ничего не изменится, зато приложение Poco Store перестанет работать.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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