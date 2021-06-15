POCO объявила распродажу смартфонов в России

Сэкономить получится на флагмане 2021 года – POCO F3, который будет доступен за 29 990/32 990 рублей вместо 32 990/35 990 рублей за версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, соответственно. Чуть менее мощный POCO X3 Pro получится купить на три тысячи дешевле (скидка справедлива к обеим версиям). Кроме этого, покупатели смартфона смогут приобрести Mi Smart Band 5 за 1 рубль.

Скидки поменьше распространяются на POCO X3 NFC (+ наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 за 1 рубль) и POCO M3, которые на распродаже можно будет приобрести за 16 990 / 18 990 и 11490 / 12490 рублей соответственно.

Распродажа продлится до 23:59 21 июня.