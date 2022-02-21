Poco X1 — отменённый флагман Xiaomi и первый с высоким уровнем защиты IP68 в линейке

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Poco X1 — отменённый флагман Xiaomi и первый с высоким уровнем защиты IP68 в линейкеЖаль, что устройство так и не вышло в свет
Бренд Poco достаточно громко заявил о себе ещё в 2018 году с выходом своего первого смартфона — Pocophone F1. Но, как оказалось, следующая модель линейки могла оказаться ещё более интересной.
В сети всплыли фотографии Poco X1 — первого смартфона компании с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Для устройства даже успели выпустить несколько сборок MIUI 9 на базе Android 8.1 под номерами 8.4.2 и 8.5.24.
Основой для прототипа устройства стал чип Snapdragon 710, прочих же подробностей о его «железной» части нет.
Отметим, что это один из немногих смартфонов Poco, который мог бы быть по-настоящему самобытным. На сегодняшний день девайсы бренда являются лишь переименованными вариациями других аппаратов Xiaomi и Redmi.
Источник: Xiaomiui