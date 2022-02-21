Poco X1 — отменённый флагман Xiaomi и первый с высоким уровнем защиты IP68 в линейке

Жаль, что устройство так и не вышло в свет

Бренд Poco достаточно громко заявил о себе ещё в 2018 году с выходом своего первого смартфона — Pocophone F1. Но, как оказалось, следующая модель линейки могла оказаться ещё более интересной.