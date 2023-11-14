Подешевели ли iPhone 15 в России и если да, то как сильно

Интересно, что падение цен оказалось наиболее заметным для модели iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти, где снижение достигло 11 — 13%. В то же время, спрос на iPhone 15 Plus, напротив, вырос на 26%.

Сравнение с прошлым годом показывает, что интерес к предыдущим поколениям iPhone был значительно выше: на 16% для базовой модели, на 44% для iPhone Plus, на 22% для iPhone Pro и на 98% для iPhone Pro Max.

Стоит отметить, что в то время как цены на новые модели iPhone снижаются, некоторые модели предыдущих поколений, такие как iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max, демонстрируют небольшой рост цен.