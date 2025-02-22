Подключённые «по воздуху» к Android Auto смартфоны начали массово перезагружаться

Эта проблема появилась после обновления Android Auto до версий 13.4 и 13.5. В соцсети Reddit появилось множество жалоб на такие ситуации, когда смартфоны неожиданно перезагружаются после подключения к автомобильной системе.

Один из комментаторов рассказал, что его телефон перезагружается при взаимодействии с экраном Android Auto без явной причины. Другие пользователи также описали подобные сбои после подключения к системе. Один из них отметил, что его устройство становится отзывчивым только после отключения от Android Auto, а при взаимодействии с системой происходит перезагрузка и новое автоматическое подключение.

Отмечается, что проблема возникла недавно, но уже затронула многих пользователей.