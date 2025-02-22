Подключённые «по воздуху» к Android Auto смартфоны начали массово перезагружаться

Опубликовано 22 февраля 2025, 00:451 мин.
Подключённые «по воздуху» к Android Auto смартфоны начали массово перезагружатьсяБез явной причины
Портал Android Authority сообщает, что пользователи автомобильной системы Android Auto столкнулись с проблемой перезагрузки своих телефонов при активации беспроводного подключения к системе.
Эта проблема появилась после обновления Android Auto до версий 13.4 и 13.5. В соцсети Reddit появилось множество жалоб на такие ситуации, когда смартфоны неожиданно перезагружаются после подключения к автомобильной системе.
Один из комментаторов рассказал, что его телефон перезагружается при взаимодействии с экраном Android Auto без явной причины. Другие пользователи также описали подобные сбои после подключения к системе. Один из них отметил, что его устройство становится отзывчивым только после отключения от Android Auto, а при взаимодействии с системой происходит перезагрузка и новое автоматическое подключение.
Отмечается, что проблема возникла недавно, но уже затронула многих пользователей.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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