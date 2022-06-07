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Подорожает ли связь из-за новой защиты ФСБ от мошенников

На стоимость связи это никак не влияет
Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал инициативу ФСБ по созданию базы уникальных кодов мобильных телефонов. Минцифры предварительно одобрило проект.
Подорожает ли связь из-за новой защиты ФСБ от мошенников

В силовых структурах уверены, что предлагаемое решение поможет эффективнее бороться с телефонным мошенничеством. По словам эксперта, технически реализация подобного проекта возможна и не вызовет каких-либо особенных трудностей. К тому же инициатива силовиков никак не отразится на стоимости связи, к повышению цен не приведёт.

Кусков также рассказал, что подобная идея уже была: предлагалось присваивать уникальный код каждому номеру. Но впоследствии технологии шагнули вперёд — в случае кражи любой смартфон можно блокировать на расстоянии. Поэтому инициатива стала неактуальной.

Это дополнительный контроль для государства над нелегитимным использованием сим-карт, поскольку на одном телефоне сейчас можно устанавливать несколько симок. Это поможет бороться с телефонными мошенниками и спамом.

Денис Кусков
Генеральный директор агентства TelecomDaily
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