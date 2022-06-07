Подорожает ли связь из-за новой защиты ФСБ от мошенников

В силовых структурах уверены, что предлагаемое решение поможет эффективнее бороться с телефонным мошенничеством. По словам эксперта, технически реализация подобного проекта возможна и не вызовет каких-либо особенных трудностей. К тому же инициатива силовиков никак не отразится на стоимости связи, к повышению цен не приведёт.

Кусков также рассказал, что подобная идея уже была: предлагалось присваивать уникальный код каждому номеру. Но впоследствии технологии шагнули вперёд — в случае кражи любой смартфон можно блокировать на расстоянии. Поэтому инициатива стала неактуальной.