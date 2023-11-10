Подорожало ли производство iPhone 15 Pro Max в сравнении с прошлой моделью

Этот смартфон привлек внимание не только своими функциями, но и увеличенной на $100 ценой по сравнению с iPhone 14 Pro Max предыдущего года. Повышение цены вызвало предположения о росте производственных затрат компании.

Согласно исследованию Counterpoint, затраты Apple на производство iPhone 15 Pro Max на 8% выше, чем на iPhone 14 Pro Max. Основными факторами увеличения стоимости стали новый мобильный процессор A17 Pro, производимый по 3-нанометровой технологии TSMC, и первая 5-кратная телефотокамера Apple с уникальной технологией квадруплексного отражения света и 3D-сенсорной стабилизацией изображения.

Кроме того, использование титанового сплава для корпуса увеличило стоимость на 18%.

Тем не менее, не все затраты Apple возросли. Стоимость RAM упала на 35%, а дисплеев - на 4%. Это позволяет предположить, что основной причиной повышения цены на iPhone 15 Pro Max является не столько увеличение затрат, сколько стремление компании к увеличению прибыли.