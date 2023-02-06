Подробности о флагманском Honor Magic 5 раскрыли задолго до анонса смартфона

Подробности о флагманском Honor Magic 5 раскрыли задолго до анонса смартфонаТеперь мы знаем чуточку больше
Слухи о новом флагмане Honor — Honor Magic 5 — ходят по Сети достаточно давно. А теперь устройство появилось в листинге китайского агентства 3C.
Фото: Gizmochina
Регулятор подтвердил, что новинка всё же поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Также в документах говорится, что смартфон сможет работать в 5G-сетях, получит модельное название PGT-ANDO и будет производится силами Honor Device Co. Ltd.
По последним данным, линейка Magic 5 будет состоять из четырёх моделей: Magic 5, Magic 5 Lite, Magic 5 Pro и Magic 5 Ultimate. Анонс новинок ожидается уже в конце месяца — 27 февраля. Скорее всего, произойдёт это в рамках выставки MWC 2023, которая пройдёт в Барселоне.
Gizmochina
Ходят слухи, что топовые модели серии будут оснащены 50-мегапиксельными камерами. Ожидается также, что Honor представит свежие флагманы как в Китае, так и за пределами родного рынка.