Подробности о флагманском Honor Magic 5 раскрыли задолго до анонса смартфона

Регулятор подтвердил, что новинка всё же поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Также в документах говорится, что смартфон сможет работать в 5G-сетях, получит модельное название PGT-ANDO и будет производится силами Honor Device Co. Ltd.

По последним данным, линейка Magic 5 будет состоять из четырёх моделей: Magic 5, Magic 5 Lite, Magic 5 Pro и Magic 5 Ultimate. Анонс новинок ожидается уже в конце месяца — 27 февраля. Скорее всего, произойдёт это в рамках выставки MWC 2023, которая пройдёт в Барселоне.