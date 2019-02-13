Подробности о камере-револьвере Nokia 9 PureView рассекречены до анонса

В сети появились характеристики необычной камеры-револьвера готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 9 PureView, пока не представленного производителем официально. Ими поделился один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba.

По данным источника, смартфон теоретически сможет делать снимки с разрешением 64 Мп. Камера сочетает пару модулей с разрешением 12 Мп, пару — 16 Мп и ещё один дополнительный модуль на 8 Мп.

Также он отметил, что в смартфоне используются технологии компании Light, известной своими многомодульными камерами. Компания специализируется на таких технологиях, как зум без потерь, трёхмерное измерение глубины и тому подобном. Камера будет способна сделать снимок всеми пятью модулями одновременно, захватывая в 10 раз больше света для съёмки в плохих условиях освещённости.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 9 PureView представляет собой флагманский смартфон с тыльной камерой с пятью модулями с оптикой Zeiss, дополненными светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом.

Также смартфону приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4150 мАч. При этом 3,5-мм разъёма для наушников, скорее всего, не будет.

Дебют Nokia 9 PureView ожидался ещё в конце прошло года, но выход неоднократно откладывался. Компания HMD Global уже подтвердила, что анонс состоится 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.