Подтвердилась 108 Мп камера в Samsung Galaxy S11

В сети и раньше ходили слухи об этом, но сейчас появились данные, которые доказывают это предположение. Так, в конце текущей недели компания выпустила бета-версию своей фирменной прошивки One UI 2.0 для Samsung Galaxy S10, в которой были найдены строчки кода с упоминанием разрешения 12 000 х 9 000 пикселей, что соответствует разрешению 108 Мп.

Содержание в исходном коде упоминания о разрешении в 108 Мп является прямым доказательством того, что компания планирует оснастить следующий флагман данным датчиком изображения, поскольку ранее ни один производитель не уточнял конкретное разрешение в коде беспричинно.