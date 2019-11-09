Телефоны
Сегодня 11:25
Подтвердилась 108 Мп камера в Samsung Galaxy S11
Доказательства нашлись в коде новой прошивки
Напомним, что на данный момент разрешение камеры равное 108 Мп в своих смартфонах использовала лишь китайская компания Xiaomi. И вот теперь стало известно, что южнокорейский гигант Samsung также планирует оснастить грядущий Samsung Galaxy S11 аналогичным датчиком изображения.
В сети и раньше ходили слухи об этом, но сейчас появились данные, которые доказывают это предположение. Так, в конце текущей недели компания выпустила бета-версию своей фирменной прошивки One UI 2.0 для Samsung Galaxy S10, в которой были найдены строчки кода с упоминанием разрешения 12 000 х 9 000 пикселей, что соответствует разрешению 108 Мп.
Содержание в исходном коде упоминания о разрешении в 108 Мп является прямым доказательством того, что компания планирует оснастить следующий флагман данным датчиком изображения, поскольку ранее ни один производитель не уточнял конкретное разрешение в коде беспричинно.